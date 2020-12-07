張震為新戲狂瘦12公斤。（威視電影提供）

張鈞甯為新戲落髮。（威視電影提供）

由《目擊者》監製唐在揚、《紅衣小女孩》系列億萬票房導演程偉豪再度攜手合作的2021年度犯罪懸疑鉅作《緝魂》，今日發布前導預告及海報，預告中由張震飾演的檢察官梁文超與張鈞甯飾演的刑警阿爆，實為夫妻的兩人聯手調查一樁離奇的富豪兇殺命案，從死者的兒子、新婚的年輕妻子，到多年的工作夥伴都具有重大嫌疑，他們之間更有著複雜的情感糾葛。《緝魂》前導海報上則是由張震與張鈞甯的半張臉組成，分別置於水面之上下，搭配上「靈魂末路、似幻似真」的文案，暗示命案真相並非表面所見，讓人更加期待全片的燒腦翻轉劇情。

私下相當喜歡看懸疑片與推理小說的張震，透露自己一收到《緝魂》的劇本，沒考慮多久就決定演出，而他為了詮釋片中罹患癌症的檢察官角色，在開拍前三個月內激瘦了12公斤，張震笑稱是他高中後再也沒見過的體重！靠著一週三次、每次兩小時的大量激烈運動，以及地獄式般的節食忌口以消耗肌肉方式瘦身的張震，開拍後體重仍持續下降，盡全力呈現出癌症病患消瘦的病程。而張震也為戲剃了個全光頭的造型，虛弱身形再搭配上蒼白無血色、全身長紅斑的病容化妝，讓整體外型極具真實感，完全顛覆他平時的帥氣形象，也幫助他在拍攝時更能融入在角色狀態中。

曾在電影《詭絲》中合作過的張震與張鈞甯，暌違14年後再度重逢，為新片《緝魂》剪了一頭俐落短髮的張鈞甯透露，是自己向導演程偉豪提出剪掉20公分長髮的請求，好貼近刑警俐落的角色設定，而程偉豪起初聽到時還不敢置信地直呼：「真的可以嗎？」後來竟然進一步要求：「希望剪越短越好！」不顧經紀人在一旁臉色發白。此外，張鈞甯回憶起過去的交手經驗，當時還是戲劇新人的她在跟張震第一次對戲時，緊張到腦袋一片空白，沒想到這次在《緝魂》中，兩人竟「升格」飾演一對即將孕育新生命的夫妻，張震與張鈞甯也都相當投入在彼此深刻的情感對手戲裡，張鈞甯更力誇張震是一位極為認真的演員，不論有沒有他的鏡頭，他都會全程待在拍攝現場觀看其他演員的表演，敬業表現讓張鈞甯嘆為觀止。

(中時 )