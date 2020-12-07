彰化縣二林工商校長劉玲慧，上月率領百名將參加今年技藝競賽及學測的考生們，從學校徒步行走至鎮上的三級古蹟仁和宮，向天上聖母-二林媽祈福，保佑考試順利。（吳建輝攝）

劉玲慧表示，去年首次帶領技藝競賽的同學們，徒步走到仁和宮向媽祖稟報，祈求考試順利，沒想到一舉拿下10個獎項，創下校史新高。（吳建輝攝）

109年度全國工商科技藝競賽上月落幕，來自全國百名技藝選手同場較勁，此次競賽彰化二林工商共獲得1金手獎、3優勝的佳績，捷報傳回學校，讓上月徒步帶領學生到仁和宮祈求二林媽保佑的校長劉玲慧相當高興，她說感謝媽祖保佑，讓比賽順利，更感謝師生的努力，比賽才能獲得好的成績。

獲得文書處理類金手獎全國第4的資處科許庭瑄同學表示，從小好勝心強，國中會考後，看到父母聽聞附近鄰居考上彰女的那種神情，讓她決定要成為父母驕傲的孩子，今年全國文書職類她打敗97位選手，獲得金手獎全國第四，堪稱彰化最強。

除了許庭瑄之外，測量職類謝家杰、黃玟慈也拿下優勝，黃柏銓則拿下會計資訊職類優勝，而從小就機械的陳柚霖同學，也拿下車床職類優勝，校長劉玲慧表示，常常看到選手室的燈亮著，直到晚上8、9點，同學們才回到宿舍，但又接續練到12點，相當辛苦。

劉玲慧表示，二林的孩子都具有「堅持、冷靜、不斷學習」的心理特質，在場上與競爭者較勁，爭取榮譽，比賽前夕帶同學祈求媽祖保佑，安定他們的心理，更能沉著穩定的面對競賽，同學們也不負眾望，憑藉著努力不懈的練習，取得好成績，期許未來他們都能自信的走在技職教育的道路上。

(中時 )