中鋼11月合併營收299.09億、月增10％，累計合併營收為1,841.75億、年減16％，單月合併稅前盈餘為23.57億、月增74％，創今年來單月新高，累計合併稅前盈餘小賺2.19億、年減98％，每股稅前盈餘約0.01元，累計部份轉虧為盈。

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(工商 )

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