中鋼11月合併稅前盈餘大賺23.57億、月增74％ 14:202020/12/07 工商 工商林憲祥、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼11月合併營收299.09億、月增10％，累計合併營收為1,841.75億、年減16％，單月合併稅前盈餘為23.57億、月增74％，創今年來單月新高，累計合併稅前盈餘小賺2.19億、年減98％，每股稅前盈餘約0.01元，累計部份轉虧為盈。 車市熱度不減 中汽協：11月銷量年增11％ 央行阻升 11月外匯存底暴增 (工商 ) #中鋼 #月增 #合併稅前盈餘 #累計合併 #大賺 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 群電11月營收 攀同期新高 04:102020/12/05 證券．權證 遏抑房市投機炒作 務必全面堵漏 11:302020/12/05 財經 2.32億 鮮活11月營收創同期高 04:102020/12/05 證券．權證 商業服務業指標下降 金融保險10月實質GDP 微升 04:102020/12/05 金融．稅務 祕境訊號盲區 落難不易救援 04:102020/12/05 地方新聞 承啟顯卡需求 旺到明年上半 04:102020/12/05 證券．權證 傳理想汽車將增發 募13.6億美元 04:102020/12/05 全球財經 台股強強滾 外資11月淨匯入近1,700億 04:102020/12/05 財經要聞 財經熱門新聞 身邊阿姨都在搶！聯電「學弟變學長」背後有2大神秘力量 - 財經 印度不簽RCEP瞄準新市場是陸地盤 鐵板踢定了 - 財經 低調王牌來了！謝金河：這檔贏過聯電 恐幹掉鴻海 - 財經 國巨行銷團隊改組 陳泰銘長女上位 - 財經要聞 - 工商時報 聯電還沒漲完？跟下周掛牌力積電 掀比價效應 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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