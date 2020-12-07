台積電、聯電周一再度開高趨堅，雙雙寫下新頁，加上鴻海落後補漲也強拉尾盤，而台達電、廣達等重量級電子股也力挺多方，使盤勢成功化解台塑化、中華電、兆豐金、友達、群創及統一等權值股拉回壓力外，也化解小型股被法人打帶跑窘境，加權股價指數盤中的高點14306點與收盤14256點，仍雙創歷史新高。

周一力挺多方的權值股，還包括國泰金、富邦金、中鋼、南亞科、仁寶、台塑、亞泥、長榮與和碩等。而臉色不佳的集團股，還有日月光投控、長榮航、華航、中信金、元大金、玉山金、股王大立光、台化、南亞、台泥、遠東新、台玻、聯發科及第一金等。

唯受惠台積電、聯電與鴻海等權值股夠大咖，使集中交易市場加權股價指數終場仍大漲124.16點，報14256.6點，漲幅0.88%，成交3317.38億元。

櫃買市場方面，受制新冠疫苗將大舉出爐，使生技、防疫等概念股大幅拉回，加上電子股短線漲多，刻呈技術性回檔整理格局，而紡纖、化學、營建、航運及觀光等族群也臉色不佳，使電機、鋼鐵兩類股力挺多方無功而返，盤勢開高殺低，終場指數下挫0.37%，報179.64點，成交706.52億元。

亞股方面，周一漲跌互見，包括日本、上海A股、深圳B股、香港與新加坡等市場，目前暫報下挫；而澳洲、南韓、馬來西亞、越南、印尼及印度等股市，則暫報上漲。

美股電子盤方面，受制市場觀望新冠疫苗量產進度，與即將接掌美國總統大位拜登紓困金的進度，使買氣呈現觀望，致道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等4大期指，目前都暫報小挫。

業內人士指出，台股短線頻創新高，但技術指標如RSI與KD值等並沒同步跟進，顯示高檔出現牛背離窘境，加上目前指數與季線乖離持續拉大，使上檔居高思危心態轉趨濃厚，或係法人拉大（權值股）出小（短期漲多小型股、轉機股）等遠因。

不過，受惠多數上市、櫃企業波段基本面無礙，且資金面仍有利多方，使小型股、轉機股等雖拉回，等在低檔接手買氣仍大有人在，後市不必過分悲觀。目前看起來，法人、集團大東與主力群等市場大咖的兩手操作策略，即拉大出小或拉小出大漸成輪動架構，不宜輕忽。

(工商 )