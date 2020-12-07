《孤味》上映1個月時間票房衝破1.3億，劇組日前分別在台北、台南合計送出650份蝦捲，並頻頻出席映後座談，導演許承傑在接受POP Radio《POP最正點》主持人林書煒訪問時分享印象最深的問題居然是「被影迷當成媽寶」，更自曝因為「私心」讓《孤味》險變成賀歲片。

改編自許承傑2017年同名金穗獎短片，123分鐘的《孤味》，呈現放下執念的過程。許承傑表示，「像是在靈堂中吃速食漢堡」的畫面還有幾段，是他與編劇的惡趣味，初始版本卻遭資深剪接師廖慶松直接打槍「又不是賀歲片，為什麼要這麼多好笑的畫面？到底在想甚麼」。

《孤味》演員陣容還找來張鈞甯客串，許承傑笑稱自己原先私心安排了在電影中露面，更有與張鈞甯同框的鏡頭，堪稱「人生成就解鎖」！沒想到廖慶松第一刀就先砍這段內容，還反問許承傑「你在幹甚麼」？讓他也只能將片段當作個人珍藏，林書煒聽聞則敲碗許願，期待當票房達標後能公開，還向許承傑獻計「可剪新版主題曲MV」。

談到觀眾反應許承傑笑稱，印象最深一場映後QA除了男觀眾踴躍發問，更有觀眾好奇許承傑能將女性描繪自然，是否在現實生活中就是媽寶？讓他哭笑不得，所幸在場徐若瑄立刻接話「當媽寶很好！我也希望兒子是媽寶」，才緩解現場尷尬。

導演許承傑(左二)編劇黃怡玫(左三)勤跑映後座談,並接受主持人林書煒(左一)、客座DJ鄭偉柏(右一)專訪。POP Radio提供

導演許承傑(左一)與監製、資深剪接師廖慶松(右)工作照。威視電影提供

張鈞甯客串被送養的女兒，導演許承傑最初版本曾安排自己出現在同一個畫面，但上映版則被刪除。威視電影提供

(中時 )