北市府為發揮數據最大價值，7日率先全國設立跨局處府級「資料治理委員會」，面對外界質疑如何把民眾數據賣錢，市長柯文哲表示，將由委員會決定如何賣，像是公益運用的收費是多少，若用在產業獲利又要怎麼建立收費機制。

資料治理委員會透過公私協力，結合政府和民間專業人士，建立完善資料治理框架和機制，在未來市政推動上達到數位便民，也兼具個資保護。

外界好奇市府要將民眾數據免費給商業運用或收費，柯文哲表示，用在公益、產業的收費會不同，這也是為何要成立委員會的原因。資訊局長呂新科說，大數據中心跨局處資料整合，會做到個資去識別化，內部和外部運用也不一樣，內部注重城市治理，外部則是發展數位經濟，開放資料和開放政府是既定趨勢，怎麼透過規範保護個資也達到經濟發展。

市府祕書長陳志銘進一步說明，政府資料已開放，走到深水區就是涉及個資，到底該不該被開放或怎麼開放，去識別化、怎麼去、去到什麼程度，將在委員會討論。

他說，某資料涉及個資打算開放，會透過委員會討論要否成立，若立案就會往下審查，府外委員討論要開放到什麼程度，再提大會確認就會開放出去，對於開放沒有限制，大家都看得到，但要確保是安全的。

(中時 )