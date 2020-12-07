男子雙腳無力發麻 竟是罹患罕見「茉莉氏症候群」

林男的血管長期不健康，不僅出現粥狀動脈鈣化、硬化，血管腔甚至逐漸變窄而堵塞，罹患罕見「茉莉氏症候群」，造成雙腳無力、發麻。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

門諾醫院心臟外科主任黃振銘指出，「茉莉氏症候群」是腹主動脈骼骨動脈阻塞疾病，典型症狀有跛行、勃起困難、雙下肢脈搏下降。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一名60歲林姓男子，走路時經常感到雙腳無力、發麻，原以為舊傷復發，沒有進一步檢查，直到因洗腎廔管問題求診花蓮門諾醫院後，竟發現罹患罕見「茉莉氏症候群」，導致血管阻塞循環不佳，醫師以微創、支架置放手術方式，打通血管恢復順暢，所幸林男術後恢復良好，擺脫長期腳麻、無力困擾。

門諾醫院心臟外科主任黃振銘指出，「茉莉氏症候群」是腹主動脈骼骨動脈阻塞疾病，典型症狀有跛行、勃起困難、雙下肢脈搏下降等，林男由於血管長期不健康，不僅出現粥狀動脈鈣化、硬化，血管腔甚至逐漸變窄而堵塞，才會造成雙腳無力、發麻。

黃振銘表示，經電腦斷層檢查發現，林男從骼骨動脈開始堵塞，遠端腹主動脈也塞住，且血塊一路塞到腎動脈，直到上腸繫膜動脈，甚至上腸繫膜動脈開口也有近40％狹窄，若不治療，預估上腸繫膜動脈明年就會完全堵塞，出現大範圍腸缺血壞死，需要把全部腸子切除，嚴重甚至可能死亡。

醫療團隊考量林男身體狀態及術後復原，決定使用微創、支架置放手術方式，取代傳統開肚手術，透過多種鋼絲和導管，從雙股和左手臂進入，前後花了3個多小時，打通所有阻塞血管，讓血流順利流到雙腳。

黃振銘提醒，民眾若容易出現腳麻、發冷、行動時雙腳無力或僵硬等症狀，除了檢查神經或骨頭問題，也有可能因血管狹窄或阻塞造成，可進一步尋求心臟科醫師診療，切勿輕忽。

(中時 )