看過上月底兩位老前輩的拳擊表演賽之後，43歲的梅威瑟(Floyd Mayweather Jr.)也摩拳擦掌要回來了，他在個人IG宣布，明年2月20日將要上擂台對戰Youtube明星羅根保羅(Logan Paul)！25歲的羅根保羅是另一位網路名人傑克保羅(Jake Paul)的哥哥，兄弟都受過職業拳擊訓練。

弟弟傑克保羅上月底才在擂台痛扁NBA退役球員奈特羅賓生(Nate Robinson)。他們的比賽並非表演賽，而是正規職業拳賽。賽後有人檢討加州體委會當初不該發拳擊執照給羅賓生，他的實力與對手差距太大，受傷風險很高。

羅根保羅也有職業拳手執照，但他去年輸給英國網路歌手KSI，絕不可能是梅威瑟的對手，論實力一定會被打得很慘，只是想找點樂子的梅威瑟應該不會出全力。梅威瑟同時宣布了早鳥票的優惠，他不怕沒票房，圖文一貼出就獲得近百萬個讚。

麥克泰森(Mike Tyson)、小瓊斯(Roy Jones Jr.)的8回合表演賽非常簡短，但他們各自獲得100萬美元出場費，加上PPV(付費收視)的分紅，泰森估計可賺1000萬美元，小瓊斯300萬美元。比較可憐的是被痛揍一頓的奈特羅賓生，他的出場費僅是法定最低的600美元。

(中時新聞網)