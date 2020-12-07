台鐵猴硐至瑞芳段正在搶通中，公路總局啟動公路客運疏運接駁，針對台北至宜蘭、花蓮間，要求大都會、首都、台北、葛瑪蘭、國光及統聯等業者增開班次，遇有人潮時機動加開班次疏運。公總統計，截至6日止總計開行5454班，總計疏運12萬7430人次。預計今日開行1527班次，提供4萬7427座位數，截至上午10時已開行495班次，疏運1萬784人次。

(中時 )