猴硐走山搶通中 公路接駁破12萬人次 14:382020/12/07 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 公路總局啟動公路客運接駁。（陳祐誠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵猴硐至瑞芳段正在搶通中，公路總局啟動公路客運疏運接駁，針對台北至宜蘭、花蓮間，要求大都會、首都、台北、葛瑪蘭、國光及統聯等業者增開班次，遇有人潮時機動加開班次疏運。公總統計，截至6日止總計開行5454班，總計疏運12萬7430人次。預計今日開行1527班次，提供4萬7427座位數，截至上午10時已開行495班次，疏運1萬784人次。 猴硐至瑞芳中斷 公路客運疏運破1.8萬人次 猴硐端出水搶修不易 將增設抽水機排出 (中時 ) #台鐵 #猴硐 #瑞芳 #公路 #客運 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疏運通勤旅客 客運估開1537班次 04:092020/12/07 焦點要聞 水保局研判 連續降雨致淺層崩塌 04:092020/12/07 焦點要聞 鐵路中斷 公路總局加開客運疏運 15:212020/12/07 生活 蘇貞昌視察猴硐落石 獎勵台鐵預警機制 12:062020/12/07 政治 估達53萬9,000人 美新冠死亡數 明年4月前將倍增 04:092020/12/07 全球財經 錢潮回流、螞蟻搬象 12檔大型權值股動起來 04:092020/12/07 財經要聞 台鐵添3意外 巨石落軌...撞死牛 04:092020/12/07 焦點要聞 大雨走山鐵路受阻 林佳龍：年底完成北宜高鐵延伸綜合規劃 14:142020/12/07 財經 生活熱門新聞 鬧3天被罵翻！遶境成亂源 青山宮回應了 - 生活 水果未必養生 醫點名：貪吃這些恐催器官老超快 - 生活 變天！入冬首波冷氣團報到 專家曝極凍時間 - 生活 洋蔥、魚蝦不能同時吃？食藥署揭恐怖後果 - 生活 距離台北車站才7站 網曝致命缺陷 急勸別買 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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