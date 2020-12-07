炎亞綸近日推出新單曲〈摩登原始人〉。（索尼音樂提供）

炎亞綸近日推出新單曲〈摩登原始人〉。（索尼音樂提供）

炎亞綸10月宣布加盟索尼音樂，近日推出全新單曲〈摩登原始人〉，是他撕掉偶像歌手標籤、邁向「音樂人」之路的序章，也是炎亞綸首次挑戰創作與製作的作品；回憶這段音樂創作歷程，三年前他一度陷入低潮，開始和三位音樂圈好朋友嘗試共同創作，音樂成為出口，經歷了將自己重新拆解再次組裝的自我剖析過程，不只走出低潮期，更將腦海中的理念完整呈現在音樂作品中。

〈摩登原始人〉被視為炎亞綸從偶像歌手進化成「音樂人」的重要起步，這首歌曲的誕生源於炎亞綸與3位音樂圈好友葉懷佩、林承佑和葉柏成三年來一同窩在陽台共同創作，已經累積近30首歌曲，私下常搞笑自詡為未出道偶像男團，甚至還取了「Balcony Boys」（陽台男孩）為團名。

〈摩登原始人〉是4人在2020年下半年共同激盪出來的作品，也是炎亞綸首次挑戰nu-disco曲風，以有趣的方式講述人類「越進步亦越退步」的集體現象，融合各種摩登與原始的符號，包括原始世界的洞穴、猛獁、石器、金字塔等，讓聽者可以更容易進入歌曲的意境中，炎亞綸說：「希望大家隨著旋律搖擺的同時，思考人類本性是那麼純粹而珍貴的。不要一昧貪心地去進化，或傻傻地被文明綁架，反而忘記生而為人最單純美好的價值觀！」

(中時 )