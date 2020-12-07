2020年剩不到1個月的時間，今年全球受新冠肺炎壟罩，進而影響不少人的生活模式。美國時代雜誌《TIME》最新一期封面，更直接將2020畫上一個大大的紅色叉，並評為史上最糟糕的一年。

影評人扎沙雷克（Stephanie Zacharek）於《TIME》雜誌撰文直言，「這是你永遠不想回顧的一年」，儘管過去美國歷史上與世界歷史中，都有經歷過更糟糕的年代，但對於現在活著的人來說，除非你超過100歲，才會記住第一次世界大戰，或是1918年「西班牙流感」大流行，文末更感嘆「今年最令人沮喪的就是那份無助感。」

扎沙雷克進一步指出，今年除受新冠肺炎影響之外，也發生居多令人遺憾的事，包括像是澳洲與美國加州野火肆虐數月造成毀滅性傷害、NBA球星布萊恩（Kobe Bryant）及「黑豹」（Chadwick Boseman）演員博斯曼殞落，甚至是非役男子佛洛伊德（George Floyd）事件，引起全美大動盪。

不過，《TIME》在封面上打叉已有先例，過去有幾年被認定為「較不好年分」時，《TIME》也以同樣做法，在封面打叉。事實上，先前牛津辭典（Oxford English Dictionary）就曾因為今年太過於混亂，以至選不出代表字的窘境。

(中時新聞網)