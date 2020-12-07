遊戲研發商傳奇網路（4994）7日公告11月營收與自結損益，11月營業利益3,480萬元、稅前利益2,474萬元，稅前每股盈餘為0.22元，而今年累計至11月止，營收為30.7億元、稅前營業利益4.97億元，稅前利益4.95億元，稅前每股盈餘為4.47元，已接近去年全年稅後每股盈餘4.48元表現。

傳奇11月營收2.26億元，較前月減少兩成，主要是因旗下遊戲《風之國度》台版與日版在上個月皆有大型更新，11月為遊戲內節慶活動間之過渡期，表現較為平淡所致。

傳奇網路表示，《風之國度》台版與日版10月皆有大型更新（台版開啟100等級；日版則為新職業-雙星），因此帶動10月營收表現亮眼，11月屬於平淡期，因此營收較前月減少。不過第四季有《風之國度台版》的兩周年活動，傳奇表示，將持續強化玩家遊玩體驗及互動，並積極推出各項遊戲更新及活動，有望拉抬後續營運表現。

傳奇網路首款自研女性向遊戲《如果重來》於11月上旬正式推出，目前穩定營運中，12月起可認列完整月份收入。傳奇表示，研發團隊亦將持續多方接收使用者意見回饋以優化遊戲內容，以符合玩家期待及市場需求，並陸續推進《如果重來》國際版的上市規劃，讓這款遊戲提高能見度。

展望未來，傳奇網路表示，尚有多款遊戲同步研發中，未來將陸續釋出近期各款自研的上市規劃，也持續採取多元化經營策略，並秉持一貫穩定紮實的長期營運方針，致力於提升產業技術層面與公司獲利效益。傳奇將於12月9日召開法人說明會，屆時也將說明公司近期營運概況及未來產品規劃。

(工商 )