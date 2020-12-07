松瑞藥 (4167) 受惠於厄他培南(Ertapenem)擴產效益，11月營收以2.41億元，創下單月歷史新高。法人初估該公司今年在美國銷售金額將突破10億元大關，有機會拿下台灣藥廠銷美冠軍寶座。

由於新增第二條厄他培南產線效益發酵，單月營收已正式跨過2億元門檻的松瑞藥，目前訂單能見度已達明年，預期2021年的營收獲利都將同步再創新高。

美國新冠肺炎(Covid-19)疫情持續嚴峻，對於住院使用的抗生素需求殷切，松瑞藥在美國市場的銷售夥伴Apotex及Sandoz已陸續接獲長期供貨訂單，松瑞藥的厄他培南以及美洛培南(Meropenem)兩項針劑產品在美國之市占率也持續擴大，帶動該公司業績成長動能相當可觀。

松瑞藥表示，厄他培南是台灣學名藥業取得的美國ANDA藥證中，銷售單價最高、市場規模最大的針劑學名藥產品。目前全球在技術及法規上有能力供應厄他培南針劑至美國市場的藥廠十分有限，屬於寡占市場。厄他培南在美國市場的銷售額巔峰達4億美金，全球銷售額超過6億美金。

(工商 )