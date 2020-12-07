從十月以來，房市在紅單炒作風波之後，面臨政策喊話示警的風聲鶴唳中，建商開始噤聲、推案量開始暫時減少，「房市總司令」戴德梁行董事總經理顏炳立表示，其實今年下半年以來，房市並沒有雞犬升天，也根本沒有全面大漲，但卻有業者把房市炒作成雞飛狗跳，甚至引來政府打房的關切，這種作法，誠屬不智！喊話賣方不要「忘了我是誰！」

顏炳立表示，疫情爆發以來，全球籠罩在陰霾之下，但台灣的經濟表現，呈現逆風而行，受全世界矚目。至於房市，從來沒有經歷過借款利息創歷史新低、貸款條件歷史上寬鬆、還款期限創歷史上最長紀錄，房價更是在緩跌四年後，下修到親民價，對自用型買家而言，是前所未有的優惠購屋條件。

顏炳立表示，不過卻有賣方，似乎好像逮到機會，便大肆誇大行銷，秒殺、買爆，殊不知只要一提高價格，銷售速度就會降低。

他直指，仔細觀察這一波房市，其實只有局部回溫，有成交量，並非全面大漲，有的產品仍然得要價格下跌才能成交。所以，業者不能誇大過度反應市場的熱度，否則將招來政府單位未雨綢繆的打房政策，讓房市好不容易健康復甦的火苗熄滅。

顏炳立表示，房價只要一親民，自用型的買家，就比較容易完成畢生購屋的夢想，因為在低利條件協助下，購屋客戶得以在疫情環境下圓了夢，這是值得開心的時刻；「不過，賣方千萬別因這樣的買氣，而忘了我是誰！」別把自用型買方當肥羊宰，市場上仍有一大堆之前賣不掉的不動產。

顏炳立表示，因為現在的買家皆是自用型的客層，價格、產品一變，買盤就可能停滯或縮手，價格、產品親民，才能受買家青睞，才是市場主流。

對於近期政府打炒房，頻頻喊話，甚至約銀行喝咖啡，顏炳立呼籲，「政策應戒急用忍！」但對於過度炒作的行銷伎倆行為，要深入查證，嚴格控管，對於購置第二戶以上的非自用型買家，貸款成數應降低並控管，以提防因炒作而形成過熱、全面大漲的市場假象。

(工商 )