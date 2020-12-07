一名男網友指出，他弟弟是職業軍人，每天早八晚五生活規律，而且周休二日月薪5萬6000元，做滿20年還有終生俸可以領，他好奇詢問，這麼優渥的待遇，為何有人不願意去？

這名男網友在臉書《爆廢1公社》發文指出，他的弟弟是一名職業軍人，每天早上8點上班，中午11點半放飯加午休，一路休息到下午1點半再繼續上工，下午5點就可以下班了，跟一般上班族一樣周休二日，月薪5萬6000元。

原PO表示，以他弟的軍官為例，做20年才42歲，就有終生俸可領，每月4萬7000元，可以領到死，之後配偶可以領一半（約2萬3500元）也是領到死，因此他質疑「為何大家都不去當兵？」

貼文引起網友熱議，紛紛回應「根本沒那麼輕鬆」，「騙我沒當過兵哦」、「事情沒有你想的單純，在裡面的人一堆想爬出來」、「人生可以黑白，但是千萬不能迷彩」、「現在沒有4萬7000了吧」。

有過來人分享他在金門重砲連獨立營區的經驗指出，他之前也是職業軍人，上午五點半起床，中午沒得休息，晚上「表定」十點就寢，但是寫完表簿冊，巡完各重砲班寢室，大約十二點左右，半夜有時還要起來陪督導。此外，有人說除了自己，最累的是家眷，老婆都像守活寡，小孩好像沒有爸一樣。

還有一名從上尉退伍的說「能準時吃飯是奢侈，能每天上下班是好運，周休二日不被部隊電話打擾跟召回是祖先保佑啊！」過來人無奈表示，部隊所有兵的錯都是你的錯，被罵還要說「謝謝長官」，看透了軍中的「黑暗面」，就算薪水再高他也不屑領。

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(中時新聞網)