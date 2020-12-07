遊覽車上44人從屏東要到竹山旅遊，不料卻遇到車禍，所幸僅導遊小姐受輕傷。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

國道3號北上335.7公里台南善化往官田路段，今早8時許發生一起連環車禍，4車追撞，橫亙在各車道一片狼藉，一度傳出有人受困，警消到場救援，將受困2人送醫治療，並未大礙，其中一輛遊覽車上40多位民眾從屏東要到竹山旅遊，所幸僅是虛驚一場。

南市消防局上午8時40分接獲報案，國道3號北向335.7公里處發生車禍，且有人受困車內，立即派遣山上、大內消防分隊前往馳援；警消抵達現場時，小貨車劉姓男司機已經自行脫困，遊覽車內溫姓女導遊則臉部、手腳多處擦傷，加上右手腕扭傷，均由救護車送醫治療。

國道警方調查，40歲蔡姓女子駕駛的自小客車行駛該路段時，疑似車輛突然發生故障，來不及往外切就停在中線車道，後方劉姓司機駕駛的小貨車直接撞上，蔡女小客車右偏時又擦撞到另名林姓男子駕駛的小貨車後才卡在路肩，劉男的小貨車又和後方駛來的遊覽車擦撞，現場亂成一團。

當時遊覽車上共有44人，所幸僅是右前車頭撞擊並未翻覆，否則後果不堪設想，但這起事故占據全線車道，後方一度大壅塞，約1個小時後處理完畢全線通車，詳細肇事原因有待國道警調查釐清。

(中時 )