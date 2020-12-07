為阻止中國艦隊在印度洋擴張，印度海軍正申請購置第3艘航空母艦，但在印度經濟受政府缺乏配套政策及疫情重創下，印度國防部官員認為，海軍需要的是更多潛艦而非航艦。

印度媒體「火線」（The Wire）報導，印度海軍司令辛赫（Karambir Singh）在「海軍日」（Navy Day）前一天的3日再度重申購置第3艘航艦的決心，以維持戰力保護印度不斷擴大的戰略利益。

但一名印度國防部官員告訴「火線」，考慮到安全環境變化下的航艦整體營運效率，印度需要的是更多潛艦而非「昂貴的航艦」。

在面對中國海軍船艦近年已長期現身印度洋，甚至有可能在巴基斯坦租用的瓜達爾港（Gwadar Port）駐軍，印度海軍近年不斷推動現代化採購，包括預警機、反潛直升機、巡弋印度洋的無人機、潛艦和先進獵雷艦等。

印度人報（The Hindu）更報導，印度海軍已表達希望加入空軍正在招標採購的114架戰鬥機標案，將採購36架艦載機，正等待空軍的回應。

印度海軍擁有45架米格29（MiG-29）艦載機，原本希望再採購57架艦載機，但受限於印度財政困難，海軍已降低採購數量到36架。

由於印度總理莫迪推出廢鈔、商品與服務稅（GST）等政策缺乏適當配套，因而重創印度經濟，加上2019 冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），讓印度今年7到9月出現1949年以來首次技術性衰退，4到10月的財政赤字超過全年目標的126%，使得印度財政困難重重。

在財政困難和預算排擠下，印度海軍指出，國防部未能滿足海軍2019年底追加的2000億盧比（新台幣766.1億元）預算，以挹注興建另6艘潛艦等長期被拖延的採購需求。除艦載機採購數量削減外，包括預警直升機、長程海上多用途飛機等採購數量也紛紛削減。

辛赫表示，鑑於持續的資源緊迫，海軍已將2027年之前擁有200艘船艦與潛艦的目標，下修為175艘左右。

(中央社)