新北市立圖書館日前通過ISO9001國際品質管理認證，創新閱讀服務接軌國際標準，再獲肯定。（新北市立圖書館提供）

新北市立圖書館日前通過ISO9001國際品質管理認證，創新閱讀服務接軌國際標準，再獲肯定！館長王錦華表示，時代不斷變遷，人們對政府機關服務品質的期許與要求與日俱增，新北市立圖書館不斷努力強化各項服務，希望讓圖書館更人性化，服務更多元，此次通過「ISO 9001：2015 國際品質管理系統驗證」，不僅提供讀者優質而標準化的服務品質與國際接軌，也是新北市閱讀服務提升重要的里程碑。

新北市立圖書館經過嚴格的審核，日前通過ISO9001國際品質管理認證，由格瑞國際驗證公司總經理劉宇智頒發證書，王錦華及各課室主管代表受證，成為公共圖書館提升服務品質的新典範。新北市立圖書館近年來積極推動各項軟硬體升級，以創新的方式推動閱讀，翻轉傳統圖書館的服務模式備受各方肯定與讚許。

繼2018年勇奪第一屆「政府服務獎」的最高榮譽後，2019年獲得教育部「健全直轄市立圖書館營運體制計畫」競爭型補助，由國家圖書館輔導，導入ISO 9001品質管理系統，於2020年經第三方驗證機構審核通過，符合國際認可的品質管理系統標準。

ISO 9001是由國際標準組織所公布的一項品質管理標準系統（Quality Management System），最新版本ISO 9001：2015以顧客為優先考量，永續品質經營作為標準，透過明確的標準程序，以及有系統的規劃，協助企業藉由ISO 9001 做好品質管理，讓營運品質能符合顧客的需求。

此次新北市立圖書館以「行動看得見，服務不受限」主動、積極的品質政策，通過「以讀者為中心」、「領導力」、「全員參與」、「流程方法」、「持續改善」、「基於證據的決策」、「合作夥伴管理」七大管理原則的國際驗證，希望可以強化提升組織的品質績效與民眾滿意度。

王錦華表示，以「顧客為導向」，讓民眾可以感受到更方便、快速、貼心的服務，是政府單位為民服務的首要任務。面對讀者日益多元的閱讀需求，圖書館除了持續在新北市各區打造別具風格的特色圖書館，讓市民可以享受閱讀樂趣；順應科技趨勢，更結合現代智慧科技，創造多元、互動的智能閱讀型態，並且以跨域的合作方式，滿足市民的各種需求。加上今年通過ISO 9001：2015 國際品質管理系統的驗證，不只是對新北市立圖書館提升服務品質努力的肯定，也讓圖書館的服務可以更友善、更便捷。

(中時 )