台裔鞋王謝家華生前

網路鞋商Zappos台裔共同創辦人謝家華在生前的最後幾個小時，打算要進勒戒所。

據《華爾街日報》（Wall Street Journal ）和《紐約郵報》（New York Post）6日報導，謝家華的好友透露，就在11月康乃狄克豪宅大火死亡前不久，這位有因毒品和酗酒陷入混亂的科技奇才顯然明白，他活在危險邊緣。

他們說，這位46歲的億萬富豪遭受新冠肺炎疫情的隔離衝擊，嘗試迷幻菇（psychedelic mushrooms）和搖頭丸，最後認清現實，了解自己需要協助。在他11月27日因身陷火災過世前一晚，他還在計畫，要進夏威夷一家勒戒所。

台裔鞋王謝家華生前

消息人士說，就在謝家華進入女友瑞秋布朗（Rachael Brown）豪宅旁的儲藏室前，他要求好友每5分鐘查看他一次。儘管當局說，這位哈佛商業天才是因吸入性嗆傷喪生，而火災也是意外，但這場致命大火的細節至今不明。

不過，謝家華對挑戰自己身體的極限十分癡迷，曾實驗在不吃東西、不吸氧氣的狀況下能撐多久，而這或許提供了部分線索。此外，謝家華對火癡迷。一名房地產經紀人回憶道，他今年稍早在他位於猶他州公園市（Park City）的家裡看到，他點了約上千枝蠟燭。

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(中時新聞網)