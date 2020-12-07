傳奇(4994)11月稅前淨利0.25億元，每股稅前盈餘0.22元，累計前11月稅前盈餘4.95億元，每股稅前盈餘4.47元。

傳奇11月營收2.26億元，月減23％，合併營業利益為0.35億元，稅前淨利0.25億元，均較上月下滑，主要《風之國度台版及日版》10月皆有大型更新（台版開啟100等級；日版則為新職業-雙星）；11月屬遊戲內節慶活動間過渡期，表現較為平淡所致。接下來將迎來《風之國度台版》的兩周年活動，公司持續強化玩家遊玩體驗及互動，並積極推出各項遊戲更新及活動。

傳奇首款自研女性向遊戲《如果重來》11月上旬正式推出，目前穩定營運中，12月起可認列完整收入，研發團隊亦將持續多方接收使用者意見回饋以優化遊戲內容，以符合玩家期待及市場需求，並陸續推進《如果重來》國際版的上市規劃，讓這款遊戲提高能見度。

傳奇將於12月9日在證交所召開法人說明會，說明公司近期營運概況及未來產品規劃。

(時報資訊)