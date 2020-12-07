根據公平會公布2019年度多層次傳銷發展調查結果顯示整體產業市值成長近13％，首度突破900億元，參與傳銷商人數約全台人口逾15％，台灣面對近千億元的傳直銷業經濟產值，更須重視產業經營效率與健全發展，中華民國直銷協會建議，優化現行報備制度與流程，可以強化行政管理效率並減少人民負擔。其中，傳銷商參加契約書透過電子形式締約來完成，不但順應現代電子文書使用普及率高及環保無紙化的現代潮流，也更易於保存與查閱；並建議可調整減少非必要的報備項目，避免大量瑣碎而無益於行政管理的報備案件佔用過多的監管資源與效能，同時減輕直銷業者行政負擔，鼓勵以產業自律促進效率與健全發展。

自民國101年起行政院已率先實施無紙化作業，為倡導節能減碳，「無紙化辦公」更是提高產業及企業管理的現代化措施。然而目前傳銷商參加契約仍僅採書面締結契約，並須交付契約正本，中華民國直銷協會法規委員會表示：「無紙化綠色辦公已是數位時代的大趨勢，文件資料的電子化，可減少文件在傳遞過程中的繁瑣環節和時間浪費，更可節省傳送紙質文件耗費的各種費用、人力和時間成本，建議能改採書面與電子契約雙軌制。電子契約除存取方便外，而無紙本契約容易遺失或易受潮腐化保存不易等問題，更可供傳銷商方便即時查閱，益於確保自身權益。」

直銷產業的優化，除了邁向無紙化之外，現行報備內容，除基本資料外，其餘所規範事項都需事先向主管機關報備。直銷協會法規委員會建議，例行或常態性項目之舉辦或變更，例如業界常態慣例之獎勵旅遊或短期一個月內的商品、服務促銷或獎勵方案，是多數產業常態行銷使用之習慣，若可減少反覆重複報備，減輕主管機關行政效率消耗與業者之行政負擔，有助於實現行政資源的優化配置，提升行政效率。

直銷協會自1996年引進世界直銷聯盟(WFDSA)商德約法之高度自律規範，以保障消費者、傳銷商及直銷公司三方權益，建立商品及服務標準。(圖/中時新聞網資料庫)

現代國家基於多元社會價值發展，除政府法源管制外，民間企業也能在法律授權範圍內直接形成自我規範和管理，此即為產業自律、自治機制。直銷協會商德約法召集人蔡孟虹強調，「直銷協會自1996年引進世界直銷聯盟(WFDSA)商德約法之高度自律規範，以保障消費者、傳銷商及直銷公司三方權益，建立商品及服務標準，透過商德約法的要求，直銷業者與所屬傳銷商皆須自我管控把關，樹立優質正面形象及優良商譽以提升產業整體價值與競爭力。」此外，強化產官學的合作也具有推動產業發展的正向意義，過去針對產業優化議題，直銷協會曾與公平會、傳保會、傳銷公會及直銷法律學會等組織共同討論，透過產業各界的團結合作，直接形成自我規範和管理，確保消費者信心與健全市場秩序，加速產業發展。

直銷產業在台超過35年，中華民國直銷協會理事長張雅婷分享，依據世界直銷聯盟(WFDSA)調查顯示全球各國的直銷產業近年來皆呈現正向成長，顯見即使在全球經濟不景氣的大環境下，傳直銷產業卻是生機盎然的蓬勃市場。直銷協會今年成立迄今恰逢30周年，協會全體50家會員公司皆為經過嚴格評選的優質合法直銷公司，其業績更占台灣直銷市場近5成，只要看對市場發展方向，並藉由產官民攜手、推動直銷商德產業自律，未來直銷協會將持續為全民把關，讓直銷成為最佳創業選擇之一，共創直銷産業的永續發展。

(中時新聞網)