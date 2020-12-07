NCC（國家通訊傳播委員會）11月18日否決中天新聞台換照，中天為爭取時效，23日向台北高等行政法院遞狀，盼先維持新聞台營運，以免造成難以回復的損害。法院今駁回聲請。對此，國民黨台北市議員羅智強悲哀表示，中天確定關台，心中的痛，難以言喻，從此之後，「寒蟬的時代，已經到來；獨裁的時刻，現在開始」。

中天新聞台換照申請遭NCC否決，為捍衛新聞自由及員工工作權，中天遞狀聲請定暫時狀態假處分，台北高等行政法院今（7日）就關於暫時許可換發中天新聞台衛星廣播電視事業執照，執照期限自12月12日起至本案行政訴訟判決確定時止，駁回假處分聲請。

得知中天假處分遭駁回後，羅智強在臉書發文表示，中天確定關台，作為台灣第一個預言中天關定了的人，心中的痛，難以言喻。他並不為中天悲傷，因為中天是為了監督執政，民主制衡，從容上刑場赴義。

羅智強哀悼，中天關台是台灣的民主、新聞自由之死，寒蟬的時代，已經到來；獨裁的時刻，現在開始。

底下網友也難過表示，「為政者偏聽則暗兼聽則明。關掉中天，只是掩耳盜鈴的自愚」、「劇本都寫好了，法官照著演，不然飯碗不保。當獨裁已成事實，就是革命開始。國民黨以後就要以其人之道還給民進黨」。

(中時新聞網)