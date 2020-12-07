日經平均指數11月共漲約15%，是26年來單月最大漲幅，但前2大戶都來自公家單位，尤其是負責中央銀行職權的日本銀行，持股總值已達45.1兆日圓，有專家表示對市場並非好事，日本經濟已經對貨幣寬鬆依賴過身，騎虎難下。

據日生基礎研究所(ニッセイ基礎研究所)首席股票策略師井出真吾推算，之前的日股最大戶是日本政府養老投資基金GPIF，GPIF在11月持股總值估計約44.8兆日圓，已被日銀超車。他表示，雖然日銀可能遭到更多質疑，是否該在股市這麼熱的情況下持續入場，但由於現任行長黑田東彥多次表示入市必要性，日銀和GPIF持股總值差異會再擴大。

日銀並未持有任何個股，而是由2010年底開始，作為貨幣寬鬆政策的一部分持續買入ETF(指數股票型基金)。此政策由前行長白川方明提出，但是在前首相安倍晋三QQE(負利率量化寬鬆)計畫推動下，日銀與股市連結越來越深，今年為因應疫情黑田東彥又把之前每年6億日圓ETF購買量提升至12億日圓。

野村證券股市策略師伊藤隆說：「日銀從未獲利了解，只是持續增持ETF。GPIF會在某些個股價高時出售，來調整股票組合權重。所以日銀持股總值超越GPIF必然會發生。」用公家錢撐股市作法引起不少疑慮，富國生命投資顧問社長奧本鄉司說：「不論是日銀這種國家機構，或是公共養老基金，公有資金這種做法很扭曲，只是多頭時不會惹出問題而已。」

自10月30日後，日經平均指數持續攀升，屢次改寫泡沫經濟破滅後新高，12月基本都能保持26500點以上。今天(7日)日股開高走低，至當地時間下午3時小跌203.80點，暫報26547.44點。

(中時新聞網)