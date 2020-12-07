艋舺「青山王祭」一連3天，雖被視為宗教盛典，卻也產生噪音、垃圾、交通等問題，引爆萬華居民怒火；一河之隔的板橋、新莊也都受到影響。青山宮出面致歉，承諾來年一定改善！

今年適逢青山宮建廟165週年，祀奉的靈安尊王遶境活動，原訂12月4、5日暗訪，6日正日遶境，不過因參與人數太多，活動直到7日清晨還沒結束。早上7點多，遶境隊伍甚至因施放鞭炮、煙火，釀民宅火警，廟方緊急取消行程，抄近路回宮安座，結束一年一度的遶境活動。

一連3天的鞭炮、煙火，加上大量人潮湧入西門町、龍山寺周邊，造成居民嚴重困擾，網路罵聲不斷，參與扶轎的蔡英文總統、台北市長柯文哲，全被憤怒民眾上網開譙。

「對不起、對不起、再對不起」，根據《中央社》報導，青山宮秘書陳玉敏對於遶境導致外界反彈連連致歉，強調絕對會記取缺點，明年一定改善。

陳玉敏表示，這種宮廟盛事，一般民眾的反應本來就很兩極，有興趣的會按讚，沒興趣的就是抱怨。他解釋，今年許多地方大老、企業紛設紅壇祈求保庇，紅壇一口氣增加到32個，幾乎比去年多一倍，加上中南部不少陣頭北上共襄盛舉，時間才會拉長。

(中時新聞網)