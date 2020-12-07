除了推出新功能、新服務之外，持續優化使用介面與流程，是LINE長期努力的目標之一。近日，LINE透過官方部落格宣布，他們根據使用者的建議與回饋，將會在近期推出全新的使用者介面，讓LINE看起來改頭換面，風格更清新。
LINE指出，根據使用者建議所修改的最新介面，不僅將呈現全新的設計，也將讓視覺更清爽，更直覺，並且優化閱讀性，同時iOS與Android版本的介面也會更加一致。 對於期待這些更新的使用者們，LINE已經預告新的介面設計會跟著LINE 10.21.0版本釋出，待版本釋出，只要用戶更新到此版本(或此版本以上)，就會自動套用新介面。LINE Android 10.21.0版本即將在近期優先釋出。
LINE方面也優先釋出了一些LINE 10.21.0版本中使用介面的全新樣貌，讓使用者可以提前過過癮。全台2100萬的LINE用戶，可以期待近期LINE為你推送的最新小禮，從全新設計的介面中感受更流暢的使用者體驗。
(科技)
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