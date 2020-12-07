北市內湖區成功路4段200巷內發生火警，一處公寓的頂樓加蓋下午1點55分冒出濃煙，現場一度傳出有人在屋內，警消入內搶救，所幸3名民眾均已安全下樓，並無人受傷。

警消獲報後立刻派出人員搶救，進入5樓公寓的頂樓加蓋，並未發現有人受困，聯繫屋主確認後，屋內人員均已安全下樓，火勢在2點29分撲滅，無人受傷，至於起火原因警消將後續調查。

(中時 )