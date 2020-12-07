內湖頂樓加蓋冒濃煙 警消迅速撲滅無人受傷 14:422020/12/07 中時 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 內湖成功路一處公寓頂樓加蓋冒出濃煙，警消下午2點29分撲滅火勢，無人受傷。（圖：民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市內湖區成功路4段200巷內發生火警，一處公寓的頂樓加蓋下午1點55分冒出濃煙，現場一度傳出有人在屋內，警消入內搶救，所幸3名民眾均已安全下樓，並無人受傷。 警消獲報後立刻派出人員搶救，進入5樓公寓的頂樓加蓋，並未發現有人受困，聯繫屋主確認後，屋內人員均已安全下樓，火勢在2點29分撲滅，無人受傷，至於起火原因警消將後續調查。 婦人八煙野溪溫泉泡湯遭溪水沖走 今搜索結束明繼續 台中小貨車撞機車 夫妻雙載噴飛雙亡 (中時 ) #警消 #受傷 #頂樓 #頂樓加蓋 #人員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國道苗栗段一夜兩事故 2貨車翻落邊坡釀3傷 05:432020/12/07 社會 疑空廚車阻視線 長榮拖車撞翻華航廂型車 11:302020/12/07 社會 環河南路火警 警消撲滅火勢救出2人無傷亡 08:452020/12/07 社會 青山宮遶境驚見窗台活春宮 信眾看傻眼 警將法辦 07:372020/12/07 社會 國3北上竹南路段火燒貨櫃車 警封鎖車道搶救 11:242020/12/07 社會 苗警辦理汽、機車安全駕駛訓練 提升員警防禦駕駛觀念 14:172020/12/07 社會 澳洲野火肆虐 逾6萬無尾熊喪命受傷或流離失所 15:172020/12/07 國際 快跟這位爭議藝人當鄰居 今年轉手最多賺近200萬 12:042020/12/07 房市新訊 社會熱門新聞 她吃完飯 順手「弄翻整碗湯」輕鬆離開 網氣瘋：等著被肉搜 - 社會 青山宮遶境驚見窗台活春宮 信眾看傻眼 警將法辦 - 社會 大胸長腿人妻天天想要 大13歲老公1週只哈1次好哀怨 - 社會 艋舺青山宮遶境鞭炮引火災？環河南路濃煙狂竄 爐主淚崩 - 社會 美艷人妻突收不起訴書好困惑 看完內容臉綠爆 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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