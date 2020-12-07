大陸江蘇省一名王姓女子，在網路上認識了自稱是CHANEL設計師的陳姓男子，兩人很快打得火熱，但接下來陳男以資金周轉問題向她借錢，而且還偷偷用她的手機轉帳給自己。王女一直到偷看陳男手機，發現他同時劈腿好幾名女子，才痛下心來向警方報案。

王女今5月向警方報案表示，陳男說自己是CHANEL設計師，不僅在南京有買房，還在鎮江開公司、在上海開酒吧，因為到江蘇省無錫市出差，於是和王女相約見面，並開始交往。沒過多久，陳男表示酒吧資金周轉不靈，向王女借了人民幣2萬元。

（圖／江蘇新聞微博）

雖然王女每月收入只有3千元，但還是借錢給陳男花用，短短半年共借出人民幣7萬多元；這段時間王女竟然都沒懷疑過，又是名牌設計師又是公司老闆又是酒店老闆的男友，為什麼會頻頻向她借錢。期間，陳男還偷偷用王女手機轉帳給自己。

（圖／江蘇新聞微博）

有一天，王女破解了陳男的手機密碼，發現他同時和好幾名女子在談戀愛，吵架之後陳男慢慢疏遠她，她終於痛下決定跑到警局，以網路交友詐騙之名報案。於此同時，王女建立一個聊天群組，和另外6名被劈腿的女子溝通，大家積極的為警方提供證據。

（圖／江蘇新聞微博）

檢方表示，陳男在去年7月到今年6月共和7名女性交往，告知她們「公司賬戶被凍結」、「酒吧需要錢進酒」等各種不同理由，共騙得人民幣15萬元。檢方得知王女因此罹患憂鬱症，還給她救助金1萬元，並要求陳男將錢全部還給她們，最後陳男被判5年有期徒刑。

(中時新聞網)