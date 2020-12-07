在雙方領導人下令下，英國與歐盟上周日再重啟協商談判，漫長的馬拉松賽跑進入最後的衝刺階段，結尾可能是協商在混亂中結束，雙方正準備付出市場和一連串經濟政治代價。在無協議或接近無協議脫歐下，將逐漸引爆出潛在壓力點。

在無協議脫歐下，市場預期英鎊首先面臨衝擊。在2016年6月英國脫歐公投結束後，英鎊兌美元單日跌8%，為1970年來首見。

其次為貿易，英國將失去進入歐洲4.5億人單一市場的零關稅和零配額進路。英國將對歐盟使用WTO條款，對歐盟進口商品施加新的英國全球關稅(UKGT)，歐盟也將對英國施加共同的外部關稅。消費者和企業的物價預期都將上漲。

邊界可能有受到干擾的風險。英國生鮮食品有六成依賴進口，可能出現短缺。產業間的時間敏感的即時供應鏈也會受影響，包括汽車、食物、飲料；其他紡織、製藥、化學和石化也會受影響。

經濟方面，英國預算局預估，無協議脫歐將讓英國明年GDP抹去2個百分點，通膨、失業、公債都有負面影響。在長期上，經濟衝擊可能發生在英國和歐盟兩方，歐盟各國受到不一影響，衝擊最深的可能為愛爾蘭、荷蘭、比利時、法國等國。

北愛爾蘭自治區的問題將變得複雜，雙方皆避免一「硬邊界」的出現。2020年英國脫歐正式協定(Treaty)中關於北愛爾蘭協定的執行將出現困難，在該協定之下，北愛爾蘭仍屬於歐盟單一市場，並在年底後適用於其關稅規定，不同於英國其他區域；但是英國與北愛爾蘭之間詳細的檢查、管制和文書工作尚未清楚，無協議脫歐將讓雙方之間的界線更為明顯；而無協議也可能讓北愛爾蘭成為進入歐盟單一市場的後門漏洞。

英國正在推動內部市場法案的立法，很可能撕毀2020年與北愛爾蘭甚至和愛爾蘭相關的脫歐正式協定，令外界懷疑英國是否會確實執行脫歐協定。

無協議脫歐也將讓英歐雙方陷入混亂，讓歐盟成為全球強權的努力遭受打擊，歐盟將失去該區域第二大經濟體英國的軍事、情報力量，以及僅次於紐約的倫敦金融重鎮；英國獨立後也將更加依賴美國盟友。

儘管銀行和投資人宣稱已做好準備，但金融首都倫敦的長期地位將不可預測，歐盟將挖走倫敦的部分市場佔有。倫敦目前每天處理著6.6兆美元的外匯市場，占全球份額的43%，倫敦亦為歐元全球交易的中心。

(時報資訊)