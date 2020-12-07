奇力新11月營收15.18億元 月增2.64％ 14:532020/12/07 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 電感大廠奇力新（2456）公告11月營收，在工作天數恢復正常之下，單月營收重返年、月雙增，達15.18億元，月增2.64％、年增14.14％，累計奇力新前11月營收159.07億元，年增9.56％。 美喆11月合併營收2.44億元 月成長10.54％ 高爾夫球產業夯 大田11月營收年增44％ (工商 ) #奇力新 #月營收 #月增 #電感 #工作天數恢復 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《航運股》中菲行11月營收站上20億元 年增28.7％ 10:502020/12/07 財經 《電機股》淡季不淡 氣立11月營收年增8.1％ 08:012020/12/07 財經 中鋼11月合併稅前盈餘大賺23.57億、月增74％ 14:202020/12/07 財經 《電腦設備》勤誠前11月營收登峰 增12.2％ 17:212020/12/07 財經 《鋼鐵股》中鋼11月獲利月增74％ 前11月轉盈賺2.19億元 15:052020/12/07 財經 《其他股》美喆11月合併營收2.44億元 月增逾1成 10:502020/12/07 財經 《通信網路》智邦11月營收雙增 全年拚賺贏去年 15:562020/12/07 財經 中磊11月份營收達36.3億元 年增一成、創同期新高 15:192020/12/07 財經 財經熱門新聞 印度不簽RCEP瞄準新市場是陸地盤 鐵板踢定了 - 財經 央行重手打炒房 楊金龍：祭出4大手段限制貸款成數 - 財經 身邊阿姨都在搶！聯電「學弟變學長」背後有2大神秘力量 - 財經 聯電還沒漲完？跟下周掛牌力積電 掀比價效應 - 財經 國巨行銷團隊改組 陳泰銘長女上位 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。