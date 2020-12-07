電感大廠奇力新（2456）公告11月營收，在工作天數恢復正常之下，單月營收重返年、月雙增，達15.18億元，月增2.64％、年增14.14％，累計奇力新前11月營收159.07億元，年增9.56％。

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(工商 )

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