因大陸交通部水運局出面干預，原本2020年9月15日要調升的美國線運價，被迫凍結，未料這兩個多月來，歐洲、南美、非洲等其他長程線運價都已漲超過美國線，經過航商陳情，市場傳出上週五水運局已同意明年元月起每大箱運價可調升1千美元。

大陸水運局今年9月11日率領相關單位，大動作邀集美國線所有船公司談話，要求業界平抑運價，中遠海運率先回應，宣布不漲價了，其他船公司隨後跟進，使得美西線運價每大箱（40呎櫃）運價停留在4千美元以下，美東線停留在5千美元以下。

美西線運價今年5月29日每大箱漲破2,000美元後，運價一路瘋漲，到9月11日已經漲到3,813美元，同期美東線則是自2,732美元漲到4,534美元，船公司原本計畫9月15日起美西調到4,200美元，美東調到5,000美元，在水運局干涉後分別以美西線不超過4千，美東線不超過5千美元做為天花板。

上周五（4日）美西線每大箱運價3,947美元，美東線4,700美元，歐洲與地中海航線每大箱運價漲破4,700美元，南美東岸每箱（20呎櫃）漲破5,200美元，西非每箱漲破4,588美元，運費水平都已超過美國線。

業者指出，明年元月美國線基本運價調升1千美元，但是1千美元的買艙費（保證有櫃有艙）還是會照收，這一部分收費是由託運人主動提出要求才會收取。

(工商 )