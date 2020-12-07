電子零件通路業者至上（8112）宣布與工研院達成技術合作，結合穿戴科技、雲端AI分析及物聯網推出「貼片式超音波心輸出計」，未來將應用在術後病患的即時監測、急診的即時監控與居家遠距照護領域，實現預防醫學的目標。

根據研究機構Yole Developpement發表的《2020年消費性與醫療用穿戴式裝置市場報告》中預估，整體穿戴式裝置市場的規模將在2025年時成長至979億美元；同時世界衛生組織（WHO）統計2020年全球因心血管疾病（CVD）死亡人數高達2,500萬人，遠遠高於新冠疫情的死亡人數，預估2030年因心血管疾病死亡人數將逼近3,500萬人。國人十大死因中的五成疾病自2016年起也與心血管疾病相關，社會及健保成本付出甚巨。

至上集團董事長葛均指出，至上集團目前已具生醫電子的系統實現能力，結合工研院的領先技術優勢，開發獨特具競爭力的貼片式超音波心輸出計，預計在2021年取得美國食品藥物監督管理局（FDA）認證，未來規劃以台灣市場為出發點切入全球CVD醫療市場，市場潛力值得期待。

工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬表示，在經濟部技術處科技專案的支持下，工研院首度研發「貼片式超音波心輸出計」，是國內第一個可作為監護裝置的非侵入性心血管功能參數量測技術，大小僅5～6公分，是微小型、高感度感測器與低功耗的Doppler超音波心輸出計。技術將超音波探頭微小化，此裝置可連續8～48小時監測心率、心輸出量，心輸出效率等20種生理參數，並結合雲端運算系統分析軟體，進行心血管疾病的預測分析，提供醫護人員精準參考數據，藉由藍芽即時傳輸至手機，可應用在遠距健康照護與醫院病患監護，提供醫師評估人體血液循環與心血管狀況。

至上集團旗下保康特生技執行長田玉昇表示，工研院研發的「貼片式超音波心輸出計」是應用「無線超音波技術之低功耗波束成像演算法」創新技術，結合影像處理技術延伸開發的應用產品，今年正式攜手合作，希望在預防醫學與心血管疾病照護領域做出貢獻。

(工商 )