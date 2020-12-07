《國際金融》長期大多頭：經濟前景大好 美股創高很合理

長期大多頭雅迪尼（Ed Yardeni）認為美股的迭創歷史高點是合理的，儘管新冠肺炎確診病例數創下新高記錄，以及11月的就業報告引發擔憂，但他仍然相信「V」型復甦是現在進行式。

這位Yardeni Research總裁接受CNBC訪問時表示：「我真的沒那麼失望。因為人口普查員只是兼職工作，政府減少了將近10萬個工作，排除這點後，我們的就業增長逾30萬。工資上漲了，而一周工作時間也保持地相當好」。

雅迪尼表示，最新的就業數據顯示明年第一季將可避免出現「雙底衰退」（double-dip recession）。他預期當疫苗開打觸發在疫情期間遭到壓抑的服務類需求時，經濟可望在明年春季開始蓬勃發展。

他並預期全球同步的貨幣政策將持續提供巨大的支持，「主要央行就是一直在注入流動性，聯準會、歐洲央行與日本央行全都在繼續擴大資產負債表。」惟儘管他抱持著樂觀的看法，但也承認美國有很大部份的人口迫切需要新一輪新冠援助措施。

至於今年結束前的這段時間，雅迪尼預測美股仍將走高，因為投資人正在尋求進一步分散投資組合，而非拘泥於今年漲最多的少數幾檔個股。他表示：「11月是美國有史以來最好的月份之一，大幅推升了中小型股票，對於市場而言，這是一個非常棒的月份」。

即使漲幅不如上個月的表現，雅迪尼也認為今年美股仍將收高。「市場已經享有其『聖誕行情』，但無論如何，它仍持續上漲，無論你如何試著從基本面來看，我都認為事實是，如此高的流動性，伴隨著如此低的利率，將驅動市場走高」。

(時報資訊)