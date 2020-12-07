台塑四寶公布11月營收表現，隨著大陸經濟回溫，台塑、南亞、台化等單月營收均呈現雙成長，月成長皆逾6%，台塑、南亞年成長更逾1成，而與油價波動最為直接的台塑化，儘管單月營收月增加13.6%，但依舊相較去年同期減少27.3%。

台塑(1301)11月合併營收182.12億元，月成長9%、年成長11.6%，台塑表示，因韓國LG輕裂廠11初火災事故，影響PVC減產約3成，且歐美宣布不可抗力之PVC同業11月中始恢復生產，出口亞洲數量有限，加上大陸受煤價上漲、內蒙限電等因素影響，電石價格持續攀升，且因缺櫃導致海運費大漲，推升PVC售價，創連續7個月上漲紀錄，並達近9年新高，因此，台塑11月PVC價格比10月上漲11%，影響營業額增加5.7億元，另外，受惠11月為大陸EVA鞋材需求旺季，且太陽能封裝膜市場持續供不應求，客戶追價搶料，推升EVA價格創近9年新高，另PP受惠於家電、運動器材及包裝材需求增加，因此，11月EVA及PP產品價格分別比10月上漲15%及4%，合計影響營業額增加3億元。

南亞(1303)11月合併營收263.1億元，月成長6.35%、年成長11.77%，南亞表示，隨著全球景氣逐漸好轉，大陸經濟復甦加快，11月營運顯著增溫，大部分產品銷售價、量齊揚，使單月份營收連續第6個月向上攀升，且達到2018年11月以來的2年新高，以產品來說，因大陸內需成長，帶動各項產品營收增加，其中以環氧樹脂及銅箔基板等電子材料產品增加最多。

台化(1326)11月合併營收239.35億元，月成長6.3%、年成長3.6%，台化表示，11月量差增加0.1億元，售價差增加14億元，以產品來說，PX、苯酚、丙酮配合產銷調節，合計減少3.9億元；PTA下游減量提貨，影響0.8億元；另外OX、PIA有利差增售，及萃餘油等回售台塑化增加，共影響4.2億元；售價方面，受惠大陸需求強勁、歐美訂單回流、市場供應偏緊，PS、ABS、PP、PC等塑膠產品價格持續尖挺，SM因下游需求暢旺，且同業生產異常供應不足帶動價格勁揚。

台塑化(6505)11月合併營業額336.72億元，月增加13.6%、年減少27.3%，台塑化表示，煉油事業上，11月RDS#1(重油加氫脫硫第一套)定檢完成，原油平均煉製量36.3萬桶/日，比10月平均煉製量22.6萬桶/日增加13.7萬桶/日，產品總銷售量1142.2萬桶，比10月893萬桶增加249.2萬桶，售價上因11月杜拜原油均價比10月上漲2.7美元/桶，但受化學品與副產品售價分別比10月減少2.52與1.32美元/桶，致油品平均售價反比10月減少0.39美元/桶；另外，台塑化烯烴事業11月營業額比10月增加10.8%，11月烯烴廠平均產能利用率101%(乙烯月產量26.7萬噸，30天)，與10月相當(乙烯月產量27.4萬噸，31天)，合計產品總銷售量69.6萬噸，比10月64.1萬噸增加5.5萬噸，主要受庫存調度影響。

(時報資訊)