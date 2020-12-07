有「路跑女神」之稱的混血女星雷艾美，熱愛戶外運動的她，目前擔任外景節目主持人，日前到新竹泰崗野溪溫泉出外景，她也順勢泡湯享受難得愜意時光，好身材讓人一覽無遺。

雷艾美擔任節目《上山下海過一夜》的主持人，常和製作單位上山下海走訪台灣秘境，日前造訪新竹泰崗野溪溫泉，她表示一直想看看真正的天然溫泉，如今因為節目的關係圓夢了，她透露通常天然溫泉都在溪流旁，並且要走石子路才能抵達，由於多屬碳酸氫鈉泉，聞起來幾乎沒有味道，而她建議能用石子把冷溪水跟地下湧泉的熱水，隔出喜歡的溫度，若可以在旁邊搭個野營也是不錯的選擇。

此外，她也在IG貼出穿著比基尼泡溫泉的照片，只見她身穿半截運動內衣，深V設計露出酥胸以及事業線，雖浸泡在野溪溫泉裡，仍不忘曬出一雙修長白皙美腿，養眼畫面讓所有人看的是血脈賁張，無法將視線移開。

對此粉絲紛紛留言：「太美了，妳是仙女下凡嗎」、「腿怎麼長的那麼不科學，根本就是辣妹一枚」、「綁這個頭好可愛，甜美的艾美」。

(中時新聞網)