空姐一向給人端莊美麗的印象，然而被制服束縛久了，下班後她們更需要解放自我！一名長相美艷的空姐京京，就分享她上班和下班是兩種模式，上班時穿著制服舉止優雅，下班後就放下法式包頭，火辣的私服打扮大秀傲人事業線，意外掀起話題。

京京在節目《國光幫幫忙之大哥是對的》提到空姐秘辛，受訓時不但要學美姿美儀，還要學化妝和綁法式包頭，值勤時每天到班第一件事就是全身服儀檢查，京京都要提前3個小時起床準備打扮，如果是早班飛機都要很早起來，更不用說紅眼航班凌晨2、3點就要報到。

京京爆料，由於上班時間實在太趕，許多學姊都會到公司才發現忘記穿內衣，只好找類似胸貼的東西防護。京京也現場換上私底下的便服，和穿上空姐制服的模樣形成巨大反差，只見她身穿無袖鏤空洋裝，胸前深V露出深深的事業線，讓現場來賓十分驚豔。

京京透露，由於上班實在太壓抑，壓力又很大，因此通常空姐下班後都穿得一個比一個還露，而她本人上班之餘也發展出其他興趣紓壓，不但是美甲師，甚至還會攝影，有顏值又多才多藝，令人驚嘆。

(中時新聞網)