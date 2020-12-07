三芝國中從去年起特別規劃「芝優說書人」課程，培訓學生志工早自習輪流至各班「說書」給同學聽。（教育局提供／李俊淇新北傳真）

中山國中透過自主學習課程，提升學生國文能力。（教育局提供／李俊淇新北傳真）

為了更好的學校教育品質，新北市府積極「減C」並提升學生的基本學力。部份學校透過閱讀融入各領域教學評量、跨域閱讀課程、玫瑰花推動閱讀等作法加強國文能力，在今年的國中教育會考中待加強C人數減少近千，低於全國平均。

三芝國中全面推動閱讀教育，從去年起特別規劃「芝優說書人」課程，培訓學生志工早自習輪流至各班「說書」給同學聽，另也推廣「借書朗讀送玫瑰」活動，鼓勵同學多多朗讀書並與人分享，成為全市國文進步最多的學校，待加強C學生比例減少14％。

三重高中將傳統的圖書館閱讀加入資訊素養，打造主題式跨域閱讀課程，並與空軍三重一村合作「閱眷村‧讀記憶」課程，利用「[email protected]」設計中英版走讀課程，由學生擔任導覽員口述歷史，並實際帶領民眾導覽空軍三重一村。今年不但榮獲學校閱讀磐石獎及個人閱讀推手雙料大獎，更透過推廣閱讀大幅減少會考國文科待加強C比例近10％。

中山國中則閱讀教育融入各領域的教學與評量，教師們特別將會考的閱讀素養題型，作爲校內命審題方向。此外，也特別研發特色閱讀課程，教學生如何自主學習，除了提升學習動機，也讓學生學會讀書方法、時間管理及學習監控等能力；同時開設「品閱心視野」課程，讓小組針對讀報與媒體識讀做討論，並增加學生閱讀理解及探究的表現。

新北市教育局長張明文表示，積極培養學生的閱讀能力，將閱讀教育搭配「學力UP支持計畫」，希望透過多元特色課程及活動，全方位紮實地提升學生語文學力，也能提升會考基本學力並看見孩子的成功，未來更要繼續為新北的孩子做最好的準備。

(中時 )