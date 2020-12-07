竹市汙水下水道工程坍方 1工人遭活埋搶救中 14:592020/12/07 中時 陳育賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疑似1名年約50歲男工遭活埋，消防局人員正搶救中。（陳育賢攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疑似1名年約50歲男工遭活埋，消防局人員正搶救中。（陳育賢攝） 新竹市東大路二段、鐵道路口正在施做的汙水下水道工程，7日下午2點15分左右傳出工安意外，地基突然坍方，疑似1名年約50歲男工遭活埋，消防局人員正搶救中。 南市建築工地 1工人墜落電梯井不治 新北婦人擅闖野溪溫泉遭沖走 警消持續搜救中 (中時 ) #坍方 #工程 #活埋 #下水道 #工人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中和3少年遭強押毆打再丟包 警火速約談6人 10:402020/12/07 社會 猴硐走山列A級邊坡 編預算優先處理 10:462020/12/06 生活 猴硐至瑞芳中斷 公路客運疏運破1.8萬人次 15:432020/12/07 生活 高雄中博高架橋 明年2月拆除 04:102020/12/06 地方新聞 鶯歌地區污水用戶接管持續推動中 14:322020/12/07 區域情報-新北 蘇貞昌視察猴硐落石 獎勵台鐵預警機制 12:062020/12/07 政治 中央砸39億 提升中沙大橋耐震力 04:102020/12/06 地方新聞 淡海輕軌周邊人行道完工 活絡新市鎮生活圈 15:152020/12/07 寶島 社會熱門新聞 她吃完飯 順手「弄翻整碗湯」輕鬆離開 網氣瘋：等著被肉搜 - 社會 青山宮遶境驚見窗台活春宮 信眾看傻眼 警將法辦 - 社會 正妹大崩潰！失蹤「姐夫」竟被阿爸拿去做這檔事 - 社會 艋舺青山宮遶境鞭炮引火災？環河南路濃煙狂竄 爐主淚崩 - 社會 大胸長腿人妻天天想要 大13歲老公1週只哈1次好哀怨 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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