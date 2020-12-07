疑似1名年約50歲男工遭活埋，消防局人員正搶救中。（陳育賢攝）
疑似1名年約50歲男工遭活埋，消防局人員正搶救中。（陳育賢攝）

新竹市東大路二段、鐵道路口正在施做的汙水下水道工程，7日下午2點15分左右傳出工安意外，地基突然坍方，疑似1名年約50歲男工遭活埋，消防局人員正搶救中。

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(中時 )

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