澳洲2019至2020年間夏天野火肆虐，世界自然基金會（WWF）估計，超過6萬隻無尾熊在大火中喪命、受傷或流離失所，對於一個已經陷入危機的物種來說，這是令人極為不安的數字。

除此之外，森林大火在澳洲奪走33條人命，燒毀2400萬公頃土地，總理莫里森（Scott Morrison）將這場災難稱作是澳洲的「黑色夏天」。

世界自然基金會研究顯示，有近30億隻澳洲本土動物受到這場大火衝擊。

在這場森林大火前，整地供農業使用，加上都市發展、採礦與伐林等，都已使無尾熊棲息地遭到大肆破壞。

無尾熊專家小組2016年發布報告說，澳洲無尾熊數量落在32萬9000隻，但自那時起，澳洲年年發生森林大火，導致無尾熊數量進一步下滑。

世界自然基金會澳洲分會執行長歐高曼（Dermot O'Gorman）在報告中說：「對於一個在澳洲東部已瀕臨滅絕的物種來說，這（6萬）是驚人的數字。我們承受不起無尾熊在我們眼皮底下喪命。」

世界自然基金會說，對無尾熊來說，澳洲南部的坎加魯島（Kangaroo Island）是災情最嚴重的地區，約有4萬隻受到野火衝擊。在維多利亞州和新南威爾斯州也有近1.1萬和8000隻無尾熊受到影響。

歷經一年的調查顯示，新南威爾斯州的無尾熊可能在2050年前絕種，除非政府立即介入，保護牠們和牠們的棲地。

世界自然基金會的目標是在2050年前，讓澳洲東部的無尾熊數量增加一倍。這項計畫包括嘗試以無人機散播尤加利樹種子，為無尾熊提供食物和庇護所，並建立一項基金，鼓勵土地持有人為無尾熊打造避風港。

(中央社)