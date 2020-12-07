澳洲耶誕樹農場業者目前已準備售罄宣告打烊了，消費者為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情精疲力盡，急切想來點節慶歡樂氣氛，也排斥塑膠耶誕樹，想用新鮮松樹來裝點家裡。

雪梨一家耶誕樹農場主人卡培羅（William Cappello）表示：「歷經艱苦的一年，大家今年想早一點過耶誕節。」卡培羅賣完耶誕樹後，將比往年早點關門休息，這是自2001年以來首見的情況。

卡培羅又說，一棵松樹要長成8英尺高，需花費4年工夫，耶誕樹銷售業者努力處理供貨中斷問題，而他們能做的只有提醒消費者目前庫存很少。

雪梨西部藍山（Blue Mountains）的耶誕樹農場主人基恩利（Lynette Keanelly ）表示，她的樹早就售完，因此無事可做，只能為客戶預定明年耶誕節的貨。

今年面臨的種種挑戰，讓澳洲消費者急切地想要一些振奮人心的東西，來結束這艱難的一年。

(中央社)