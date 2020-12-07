【愛傳媒陳玲玲專欄】當很多事像政治一樣，不值得信任時，就格外珍惜一些老派，有堅持，有美食自負，不濫開分店的，有志業思維的老店，這種老店台灣最多。

「張記韭菜水煎包」，七十多年的樸實老店，牆上的菜單也很簡單，就「水煎包、稀飯、小菜」三種！因夏天非韭菜的產季，為維護品質故而「放暑假」，這是老店的堅持！

白白胖胖又大顆的水煎包，聞起來香香的，底部煎的酥酥的！水煎包體型真的很大，調味很好的嫩口韭菜是水煎包美味的關鍵，加上粉絲、蛋與蝦皮，就是完清爽卻又最有韮菜香氣的水煎包，麵皮有和一點老麵，吃起來香軔有彈性嚼勁，但又不會太老，皮的厚薄度也剛剛好。麵皮有嚼勁加上底部也煎的金黃酥香，咬起來有一點悅耳的「卡滋、卡滋」。

高麗菜豬肉內餡比例調的剛好，吃的到高麗菜的脆與豬肉的鮮！

「小菜」也是「張記」的強項，尤其是「四喜烤麩」做的很好，「綠豆稀飯」是加了意仁下去熬煮，喝起來真的有點淡淡的甜味，配小菜還是水煎包都意外的對味！

沒有奢華的裝潢，賣的只是簡單小吃，但口味仍然保持傳統外省風味，麵皮有軔度、內餡鮮香，小菜也出色！

「康樂意」，一籠籠的包子堆得老高，炊煙裊裊，店內瀰漫麵粉香氣。簡樸風格，令人有時光倒流的錯覺。康樂意主要客源是生活在周邊的在地民眾，菜包是一絶！

冒著熱煙的包子，躺在大蒸籠上。用老麵團現做的包子，皮薄濕潤又有咬勁，菜包以油脂來溫和青江菜蒸煮過後產生出的青嗆味，讓這菜包餡吃起來是菜香以外還帶著溫醇的肉香！令人感動的樸實清甜！

「肉包」有著些許厚度的老麵麵皮，第一口先吃到老麵麵筋的香味，再一口，內餡香味混合老麵筋張力咬勁，充分地在口齒之間迴盪。「肉包」裡滿載著新鮮豬肉餡與鮮腴燙口的湯汁。

「豆沙包」用綿密香濃的去皮紅豆餡兒，鹹甜風味，樸實中帶著雅致。七點營業到下午一點，婆婆媽媽手工現包，新鮮麵團令人想起小時自家外婆做的手工包子饅頭，喜歡它的老派，堅持！

「康記老麵包子」，是康樂意前師傅另外開的老麵包子專賣店，按照古法用老麵手工製作的包子，鮮肉包、青江菜和紅豆沙包這三種口味，水準到位，紅豆沙包，紅豆沙滑順濃郁，鮮肉包跟別處少見的青江菜包相當不錯！

老麵製作的麵皮帶了討喜的淡黃色澤，咀嚼時品嚐老麵特有麵皮的香氣和Q軟帶彈性的口感，這種麵皮可是一般包子無法比的！

「四海點心」，擀著麵皮，現桿現包的包子，四十多年的歷史的老店，全品項一百元有找。

包子完全採用老麵製成，所以顏色看起來偏黃且有彈性，這第一代老闆曾在點心世界等知名點心店工作過待過，因此得以保留延續這等傳統之味。

上一代在廚房忙著，在外面吃飯聴得到炒飯時鏟天碰到鍋子的聲音，蝦仁蛋炒飯，小時候的味道，腐菜湯，這麼簡單卻鮮美。鮮肉、雪菜、豆沙包非常老派、實在，味道依稀是早年味道，但這種味已少有了，就是台北江浙的古早味，像是吃一個回憶。

「老楊水煎包」，五十多年的老楊水煎包，從以前2.5元吃到15元，從新店光明路擺攤賣到現在它比其他家煎包多了一次翻面的程序！底部煎到焦黃酥脆後再翻面把折痕也煎到焦，喜歡吃脆皮的還可以等鍋邊的煎包！

外皮金黃酥脆，高麗菜用鹽醃、過水擠掉，菜更柔滑順口，兩面煎的黃金脆皮水煎包讓人心動，高麗菜水煎包每天的早上六點到十二點！韭菜水煎包只有每星期三、四、五、六販售，而且時間與高麗菜包錯開，是下午三點到六點！

「姜太太包子」，店面真的很簡陋，但多年來一直都是排隊名店！鮮肉包是「姜太太包子」的招牌，招牌是鮮肉包，豬肉餡很香，拌有一些青蔥，鹹度剛好並且還有肉汁，外皮柔軟但兼有軔度。

觳瓜包，清香。酸菜包吃起來充滿香濃的酸菜香，其它還有高麗菜肉包、豆沙包、素包子寫等！多年來一直表現的很穩定。

「老上海包子」，位永春市場內，採用無添加增白劑麵粉來製作。從做餡料、發麵團、包包子，完全純手工。

採用老麵自然發酵的饅頭及包子，口感Q彈紮實，內餡飽滿豐富，最受歡迎的肉包，是採用黑豬肉的後腿，然後只再加上青蔥，就很好吃！有肉包、酸菜肉包、泡菜肉包、韭菜包、高麗菜包、豆沙包、饅頭等等，價錢平價！

早上10點和下午3點各出籠一次，堅持老麵發酵，專注在每一個小細節上，從餡料、發麵、包包子及竹籃蒸熟，一點都不馬虎！凡事速成的年代，還是有人在堅持傳統做出美味的包子，這真是不容易的！

台中「古猗園」灌湯包，不僅皮薄Q彈，內餡更是多汁鮮美，重點是裡頭還藏著一隻又肥又大的蝦子，大到連湯包都包不住，包整尾蝦的灌湯包，湯包湯汁多，麵皮桿的薄！

店家現點現做，薄透的外皮透出內餡的色澤，還有很可口的湯汁，灌湯包別地方還吃不到！

台南「祿記」包子，創立於清光緒12年，也就是西元1885年，是133年的超級老店！每天仍堅持手工製作、限量販售，有時候晚了就買不到了喔！是100多年歷史的美味啊！

外皮採用自然發酵的老麵，吃起來層次多元又有嚼勁，內餡鹹甜帶點有濃濃香氣，還有加入南部獨有的鴨蛋黃！它的肉包，一口咬微微湯汁，肉餡好香啊！原來內餡還包有香菇，香菇讓整個肉包香氣提升。除了香菇，其實還有一小顆蛋黃！

「香菇蛋黃肉包」，外皮將內餡肉汁完全吸附在裡頭，吃起來濕潤可口，滿嘴香甜，每一口都口齒留香！

「老龍師」肉包，台式肉包的話，鹿港的「老龍師肉包」算是數一數二！

肉包皮是綿密又細緻的，鬆軟又香Q，單吃會散出發淡淡的甜味，醃製過的肉餡，裡面還有包入香菇，肥瘦比例很剛好，入口的咀嚼感是滑嫩的，熱熱的吃還會爆漿，鹹香氣十足，完全不膩口！

「台東卑南包子」，去包子皮的口感，鬆軟又帶有一點Q勁，餡料豐富還都是雙口味，吃來非常滿足。肉包餡料扎實，吃來不膩口但肉汁又多，一大口咬下心滿意足大過癮！

在台灣，小籠湯包的代表是「鼎泰豐」，而大陸的代表就是「南翔饅頭店」（上海人都習慣叫小籠包做饅頭），南翔饅頭店座落於上海豫園老城隍廟九曲橋畔，稱得上最具歷史的百年小吃，吃過一次，有點失望！

杭州的鮮肉包，上海的小籠包，無錫的灌湯包，或是成都的龍眼包子，很大肉塊、菜塊兒的山東包子都各具特色，但最有名的包子應該是狗不理包子！

創立於1858年，是「天津三絕」之首！

「狗不理包子」、「十八街麻花」和「耳朵眼炸糕」稱為「天津三絕」，最代表性也最知名的就屬「狗不理包子」了，2005年，147年歷史的「狗不理」包子店，被另外一家百年老店「同仁堂」以1.06億人民幣併購後，就和當年讓袁世凱、慈禧太后兩位美食家驚豔的包子應該已經相去甚遠。

前幾年去天津吃過一次狗不理包子，每個包子一致18褶，3比7的比例將肥瘦鮮豬和勻，直徑8.5厘米且薄厚均勻，沒有驚艷！不吃遺憾，吃了失望！

創始人高貴友的技藝可能在抗戰前就以失傳，當年是以手工製作、肉餡新鮮、現蒸現賣，美味無疑，現在以機器代替手工，失去靈魂，變成普通的包子！

可惜啊！

作者為資深廣告人

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(中時新聞網)