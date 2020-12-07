圓剛(2417)及圓展(3669)今股價收盤同步重挫！圓剛11月合併營收為7.39億元，較去年同期2.59億元相比，年增185.28%，但就月增來看，則是連2個月的月增下滑逾2成；圓展(3669)方面，11月合併營收4.42億元，年增亦達144%，但月增也是連2個月下滑。圓剛1~11月累計合併營收65.09億元，較去年同期累計26.75億元，成長143.28%；圓展1~11月累計合併營為37.23億元，年增91.35%。

圓剛今年以來受惠疫情帶動的遠距商機、宅經濟發酵，第3季營收創下歷史新高，目前Q4季看來，恐難再創Q3的歷史新高，但全年攀上歷史高峰則是豪無懸念。

圓剛集團將以三大主軸為方向，一、圓剛既有消費性市場將著重在開發創作、內容；二、是圓展視訊、教育市場；三、透過將既有服務、合作夥伴結合，將AI產品化。

圓剛Q4營收恐出現季減，似乎和先前公司預測的「第4季營收季增持平至小幅成長」不相稱。圓剛Q4的前2個月營收合計16.82億元，而Q3的營收為30.57億元，換言之，除非12月單月營收能達16~17億元，否則Q4營收無法達季持平或小幅成長。

但即使Q4營收無法再創新高，但圓剛董事長郭重松認為，疫情持續影響全球所帶動的生活型態改變將成為新常態(new normal)，有利於遠端相關產業成長，今年疫情開啟的新常態(new normal)，即使疫情過後，這新常態也回不去了。

(時報資訊)