中鋼(2002)連續第四個月賺錢，自行結算109年11月合併稅前獲利擴大至23.57億元，月增74%，前11月自結翻為正數，前11月自結合併稅前獲利2.19億元，第四季獲利底定，並可望帶動全年獲利。

中鋼受惠產品量價俱揚，自結11月合併營收299.09億元，月增10%；單月營業淨利20.81億元，月增49%；加上轉投資公司獲利增長，11月合併稅前淨利23.57億元，比10月自結賺13.53億元成長74%，且再刷新今年單月獲利最佳紀錄，單月每股合併稅前淨利約為0.15元；並挹注前11月營運轉為獲利，今年1~11月自結合併稅前獲利2.19億元。

中鋼自結10月加11月合併稅前獲利約為37.1億元，12月仍可獲利，第四季轉盈可期。

受惠鋼價上漲且銷售增加，中鋼第三季稅前轉盈，但稅後仍虧損，單季每股淨損0.04元；前三季歸屬於母公司業主淨損43.6億元，每股淨損0.28元。隨著第四季鋼市續旺，第四季確定可獲利，全年也將可達獲利目標。

中鋼本周五將開出明年1月內銷盤價，挑戰連續第七個月調漲，同時，明年第一季盤價漲幅可望比本季擴大。

中鋼看明年第一季景氣仍明朗，展望明年首季鋼價續揚且出貨持續增加，有利持續穩定獲利。

(時報資訊)