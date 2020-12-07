澳洲第二大城墨爾本周一迎來5個月來的第一個國際客運航班，其所在之維多利亞省改進後的飯店隔離檢疫系統將面臨考驗。

澳洲自3月起對非居民關閉國門，維省首府墨爾本則是在6月底，當兩家隔離檢疫旅館引爆疫情時，全面停止所有班機入境。

當旅館人員遭歸國人士感染後，維省暴增了逾2萬個確診病例。這波疫情歸咎於公共服務的民間代理人未能遵守防疫準則。隨著之後每周都將有數百人抵達維省，其政府已經表示警察將執行更為嚴格的標準。

這一班從斯里蘭卡歸國的澳洲人將適用新的防疫系統，在飯店旅館進行隔離檢疫期間，禁止離開自己的房間。這套新系統類似於澳洲最大省新南威爾斯首府雪梨所採用的模式，雪梨的方式已經成功接待成千上萬位歸國者，且未出現任何群聚感染。由於新南威爾斯上個月僅出現一個本地感染頰例，該州已經逐步放寬大部分的社交距離限制。目前為止，澳洲的新冠狀病毒累計確診數約為2.8萬人，累計死亡病例為908人。

(時報資訊)