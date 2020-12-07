淡海輕軌周邊2.5公里人行道建置完成（戴上容攝）

淡水輕軌第一期日前風光通車，新北市府今年改善2.5公里過去人車爭道的淡金路，同時新設7座人行橋串聯動線，新北市副市長陳純敬7日前往視察表示，綠色生態路網完成後，遊客可更彈性運用輕軌、公車、ubike等交通工具往返，享受淡海輕軌沿線更悠閒樂活的環境。

陳純敬7日上午前往淡金路人行道程視察，新北市議員陳偉杰、江怡臻也一同前往，市府人員將一桶水潑在透水路面，水珠很快就滲入路面下，顯示透水地面對環境的友善。

陳純敬表示，新設人行道為友善透水鋪面，能步行、騎乘自行車外，人行道工程完工後，不僅解決居民人車爭道困擾，民眾也能更靈活運用淡海輕軌，串聯輕軌周圍及淡海新市鎮附近空間，盼民眾多多利用大眾運輸工具和人行道。

工務局長詹榮鋒簡報表示，工務局於2018年起陸續改善淡海輕軌紅樹林站至淡水行政中心站之間人行道路，今年10月底正式打通淡金路上14處瓶頸路段，計畫正式完成，改善工程合計約2.5公里。

詹榮鋒表示，市府注重環保綠色工法，人行道總面積為5186平方公尺，其中透水性路面佔1845平方公尺，沿路也栽種新草皮、灌木及119株喬木，總經費是1億3793萬2998元，其中內政部營建署補助5328萬元。

工務局養工處補充，改善過程中遇到許多違章占用公有土地情形，經過反覆協調、鑑界後才動工拆除，另還得依不同環境調整工法，新設的7座跨河人行橋，則採不落墩鋼橋跨越水流，橋台也施作於護岸後方，避免破堤情形發生。

(中時 )