豐原醫院副院長張正一對外澄清當晚情形。（陳淑娥攝）

張姓女子5日凌晨酒後在家跌倒受傷，前往豐原醫院掛急診縫合回家後，她在臉書《爆怨公社》po文，不爽急診室李醫師罵說「她晚上喝酒的人，都是垃圾爛到爆」、「社會敗類」等。豐原醫院副院長張正一表示，該急診醫師比較耿直，在不捨張女母親手抱嬰兒陪酒醉女兒在醫院，說了些訓斥言語，但並未有張女所說的字眼，這些不實言論會造成院方及醫護人員傷害，希望張女撤下不實指控。

張姓女子在臉書《爆怨公社》po文表示，她在家小酌後不慎跌倒，意識清楚被送進醫院，李醫師以為她喝醉酒，消遣她是社會敗類，指責她晚上喝酒的人都是垃圾爛到爆。

從畫面顯示，當天凌晨李醫師有跟張女說，「妳有種就把酒裝到肚子裡，不要裝在腦子裡，知道嗎？妳已經30歲了，還做出這種事情，不羞恥嗎？要顧媽媽的臉，做人的道理，喝酒了就去睡覺。」

張正一表示，張女酒後在母親的陪同下，當天凌晨醉救護車掛急診，她後腦杓撕裂傷，因進行縫釘自動縫合3、4針，所以未打麻醉，在急診室治療後約40分鐘離開。

張正一指出，由於張女已經30歲了，李醫師為人耿直，因不捨老人家凌晨還抱著嬰兒在急診室擔心女兒，所以口氣確實不好了點，但並無張女所指控的字眼。對於張女到院就醫發生不愉快，院方能體諒她的指控，近日也會主動關心、致意，但這些言論不符合事實，會造成院方及醫護人員的傷害，希望她撤下不洽當指控。

(中時 )