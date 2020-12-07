台北捷運公司為了將座椅調整到最佳化，砸了3700萬元要換掉文湖線2424個座位，高度不變、從寬度跟深度著手，新設計會更包臀更好坐，過去文湖線龐巴迪370型座椅，被旅客抱怨不好坐，北捷決定編列3700萬，將座椅全部換新。北捷車輛處廠長李文淵說，「二代列車座椅試辦10個月，仍有旅客反映臀部包覆性不足，座椅高度讓大腿至膝蓋之間仍有懸空感，因此再修正座椅設計。」

李文淵說，試辦的車廂也移除行李架及部分車廂入口立柱，試辦後發現方便輪椅族及娃娃車進出，且車廂空間加大，旅客反應不錯，因此明年更換座椅時，也將一併調整立柱及行李架。至於座位的深藍色調則不會改變。

李文淵說，目前改裝一列車有四節車廂共有84個座椅，若加上立柱、及地板鋪面置換，工序繁複，每列車約需15個工作天，預計白天工作時段就會留車改裝，估工期最快2年、最晚3年內會全數改裝完畢。

北捷表示，原裝椅寬60公分、高度48公分、深度35公分；新款高度不變，但深度加2公分、寬度變37公分，乘坐將更舒適位置也會變多，每列車原本76個座位會增加8個，調整立柱增加站位，客容量最高可達444人。

(中時 )