香港金管局總裁余偉文表示，金管局正在與中國人民銀行數位貨幣研究所研究使用數位人民幣進行跨境支付的技術測試，並作相應的技術準備。

余偉文在金管局的網誌上表示，數位人民幣定位於流通中的現金，其使用會為兩地遊客帶來更大便利。雖然數位人民幣尚未有推出的時間表，但相信未來可為跨境零售消費增加支付選項。

21世紀經濟報導指出，香港金管局發言人7日表示，有關的技術測試只限人行指定的中銀（香港）與獲邀參與進行測試的銀行員工（約200名）及商戶參與，就利用數位人民幣作跨境消費作出技術準備。

根據香港金管局的統計資料顯示，截至2020年10月底，香港人民幣存款較上月上升1.8％至6,801億元。跨境貿易結算的人民幣匯款總額10月份為4,142億元，而9月份的數字為5,931億元。

香港和大陸間的跨境支付已有前例。早在2018年10月，港版微信支付WeChat Pay HK已開通了跨境支付功能，讓用戶在大陸指定商戶可使用香港的錢包。2020年3月，WeChat Pay HK開通了香港用戶在澳門的跨境支付服務。

然而，業內人士坦言，支付寶、微信目前尚未能挑戰香港電子支付龍頭八達通的壟斷地位。截至2019年底，市面上流通的八達通總數為3,590萬張，相當於平均每位香港居民持有4張八達通，而2019年每日交易額逾2.149億港元，平均交易宗數達到1,490萬宗。

(工商 )