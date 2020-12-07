智邦11月營收近50億創同期新高 連兩年營收攻500億有望 15:112020/12/07 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 智邦（2345）公布11月營收達49.91億元，創下歷年同期新高，較去年同期的42.63億元增加17.07％，亦較10月的43.8億元月增13.96％，累計前11月營收為481.2億元雖較去年同期502.74億元減少約4.28％，不過仍穩住歷史次高的成績，全年營收有望二度挑戰500億元成功。 藥華藥 11月營收月增四倍 松瑞藥11月營收創歷史新高 今年藥品銷美拚台灣第一 (工商 ) #智邦 #月營收 #億創 #同期新高 #連兩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華城今年營收及獲利大有斬獲 今下午法說會 10:582020/12/07 財經 錢潮回流、螞蟻搬象 12檔大型權值股動起來 04:092020/12/07 財經要聞 揮別疫情陰霾 百貨公司營收7月起連4紅 13:542020/12/07 財經 聚碩 軟體代理採精品政策 04:092020/12/07 證券．權證 瑞穎淡季不淡！11月營收續創單月新高、前11月營收飆史上新高 10:582020/12/07 財經 通吃蘋果、非蘋訂單 創惟營運動能強 04:092020/12/07 證券．權證 《興櫃股》芯測11月營收降溫 12月回溫、成長態勢不變 10:162020/12/07 財經 《半導體》信驊11月營收意外報喜 外資續讚、維持目標價1440元 10:332020/12/07 財經 財經熱門新聞 印度不簽RCEP瞄準新市場是陸地盤 鐵板踢定了 - 財經 身邊阿姨都在搶！聯電「學弟變學長」背後有2大神秘力量 - 財經 聯電還沒漲完？跟下周掛牌力積電 掀比價效應 - 財經 國巨行銷團隊改組 陳泰銘長女上位 - 財經要聞 - 工商時報 低調王牌來了！謝金河：這檔贏過聯電 恐幹掉鴻海 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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