智邦（2345）公布11月營收達49.91億元，創下歷年同期新高，較去年同期的42.63億元增加17.07％，亦較10月的43.8億元月增13.96％，累計前11月營收為481.2億元雖較去年同期502.74億元減少約4.28％，不過仍穩住歷史次高的成績，全年營收有望二度挑戰500億元成功。

(工商 )