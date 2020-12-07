櫃買中心7日表示，為了讓投資人充分瞭解櫃買市場各檔股票ETF的特色，正舉辦股票ETF獎勵活動，11月份萬中選E獎的50名得獎者已揭曉，每名可獲得1,000元百貨公司禮券，名單公布在櫃買中心網站。

自獎勵活動開跑以來，參與交易櫃買市場股票ETF之投資人數大幅增加了6萬人，顯示投資人反應熱烈。在證券商競賽部分，各證券商間的競爭也相當激烈，依櫃買中心統計截至11月底，櫃買市場股票ETF成交金額前五名之證券商，分別為凱基證券台北分公司、新光證券、永豐金證券台中分公司、元富證券花蓮分公司、及永豐金證券敦南分公司；成交金額成長率前五名之證券商，分別為土銀證券南港分公司、凱基證券台北分公司、高橋證券中壢分公司、群益金鼎證券板橋分公司、及大慶證券苗栗分公司，前揭暫時領先的證券商名單已揭示於櫃買中心網站活動專區之「股票ETF競賽排行榜」。

櫃買中心指出，本次活動獎勵標的有元大富櫃50、永豐美國500大及復華中國5G等3檔ETF，均為傳統型股票ETF，是以買進並持有一籃子股票為主，這類ETF適合作為資產配置核心部位或定期定額標的，納入中長期理財工具。雖然是傳統型ETF，投資仍有一定的風險，櫃買中心建議，投資人選擇標的時，先檢視自身投資配置的風險集中度，投資以後，仍要觀察流動性、折溢價、追蹤偏離程度的變化，並關注市場風險。

本次活動將持續辦理到本年12月底，投資人應把握難得良機，立即到櫃買中心網站（網址：https://www.tpex.org.tw）「首頁>ETF>股票ETF獎勵活動專區」項下登錄參加。

(工商 )