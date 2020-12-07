420位入選者挑戰2小時完成創意畫作。（台中市文化局提供／陳淑娥台中傳真）

一、二、三及六年級第一名的小朋友。（台中市文化局提供／陳淑娥台中傳真）

全國兒童聯想創作畫比賽6日在台中市葫蘆墩文化中心進行複賽，從10萬多名國小生中脫穎而出的420位小選手，齊聚一堂揮灑畫筆，並由台中市文化局副局長曾能汀揭圖公布比賽內容，讓孩子們現場即興創作，將色彩與想像力共同躍然畫紙。

文化局指出，此次決賽一至六年級第一名得獎作品中，一年級黃昆儀恐龍化石創作畫，仰角視覺空間處理、交叉裝飾的繁複豐饒的色相感受、躍動強烈的色彩配置，非常出色。

二年級蕭志宇以獨特的思維透過微觀角度，單純卻層次分明的藍色調性及點綴螢光黃，得到評審一致讚賞。三年級林侑霆統合運用棕色及率性自由的波動流暢線條，主題及背景完美相融；四年級呂以正善用互補對立的強烈色彩，展現如馬締斯名畫的風格。

五年級蔡旻志以漸層紅彩表現后羿射日的滾動炙熱烈焰，簡練的山景線條，塑造出色彩渾厚的和諧美感；六年級李奕杰以向外延伸線條的章魚為核心，輕重濃淡色彩處理的超強功力，揮灑出深不可測的海底世界。

文化局昨日上午在葫蘆墩文化中心戶外廣場安排馬戲狂想、偶戲、魔術親子劇、傳統雜技等多元特色系列節目及電音三太子表演，齊聚數百位親子民眾觀賞同樂；下午頒獎典禮由文化局副局長施純福頒發前三名獎金與獎狀，信誼基金會主任秘書譚合令及中央書局總監沈貞慧也到場觀禮。

(中時 )